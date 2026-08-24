РФ намагається заблокувати Чорне море, але до Одеси щоденно заходять кораблі, - Зеленський

Глава держави відзначив важливість посилення протиповтіряної оборони для функціонування "зернового торговельного коридору".

Незважаючи на зусилля Росії заблокувати судноплавство у Чорному морі, з потрів Великої Одеси виходить 3-4 судна на день. Як передає кореспондент УНІАН, про це на пресконференції за підсумками засідання саміту Коаліції охочих в Києві розповів президент України Володимир Зеленський.

"До блокування нашого морського коридору ударами дронів і ракет з російського боку ми працювали щоденно і об'єм був в 3-4 рази більше, ніж сьогодні. Сьогодні немає тотального блокування, але є така спроба. Хоча по три-чотири кораблі на день заходить і виходить з Великої Одеси, незважаючи на те, що вони б'ють по портовій інфраструктурі", - відзначив Зеленський.

При цьому, як зазначив глава держави, розглядається кілька варіантів розблокування судноплавства у Чорному морі. Серед варіантів розглядаються і перемовини, у тому числі з росіянами.

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"Ця тематика підіймається. Кілька країн будуть над цим працювати. Це перемовний процес і захист в форматі посилення ППО зернового коридора", - сказав Зеленський.

Наслідки обстрілів одеських портів

Як повідомляв УНІАН, у липні стало відомо, що через майже безперервні ракетно-дронові удари по портах Одеси та по іноземних цивільних комерційних суднах фактично зупинився український експорт Чорним морем. При цьому росіяни намагалися зірвати "морського коридору з 2023 року, коли його було відкрито. Вони вели розвідку, обстрілювали порти та намагалися завдати шкоди іноземному торгівельному флоту.

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