Папа Римський зустрінеться з мусульманами
09:19, 25 вересня 2006Світ
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На зустрічі планується зняти розбіжності
Сьогодні в околицях Риму відбудеться зустріч Папи Римського Бенедикта XVI і послів найбільших ісламських держав, а також діячів і духовних лідерів мусульман.
Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы»,мета зустрічі – зняти розбіжності між католиками і мусульманами, які виникли останнім часом.
Заяви, зроблені понтифіком у Баварії, викликали хвилю обурення в мусульманському світі, яку можна порівняти до реакції на публікацію карикатур на пророка Мухаммеда.
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