Папа Римський зустрінеться з мусульманами

Сьогодні в околицях Риму відбудеться зустріч Папи Римського Бенедикта XVI і послів найбільших ісламських держав, а також діячів і духовних лідерів мусульман.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы»,мета зустрічі – зняти розбіжності між католиками і мусульманами, які виникли останнім часом.

Заяви, зроблені понтифіком у Баварії, викликали хвилю обурення в мусульманському світі, яку можна порівняти до реакції на публікацію карикатур на пророка Мухаммеда.