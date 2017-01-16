Саудівська Аравія підтримує заявлені Трампом пріоритети у зовнішній політиці США

Про це заявив міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр, передає РБК з посиланням на Reuters.

«Ми вітаємо бажання відновити роль Америки у світі. Бажання перемогти ІДІЛ — абсолютно. Бажання стримати Іран — абсолютно», — заявив міністр під час візиту в Париж.

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«Ми з оптимізмом дивимося на прихід до влади нової адміністрації і очікуємо співпраці з нею у всіх важливих для обох країн сферах», — пояснив аль-Джубейр.

Міністр також сказав, що Саудівська Аравія як найбільший експортер нафти призвела свої інтереси у відповідність з інтересами США в геополітиці, на сирійському, іракському і єменському напрямках, а також у питаннях енергетики і фінансів, додає Reuters.