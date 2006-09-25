У Ради Європи є докази про 6 таємних авіарейсів ЦРУ

Голова слідчої комісії Ради Європи з розслідування питань розташування секретних в’язниць ЦРУ на території Європи Дік МАРТІ повідомив, що має докази здійснення ЦРУ незаконних таємних перевезень підозрюваних у тероризмі територією ЄС та країн-кандидатів та вступ до Європейського Союзу, повідомляє “Німецька хвиля”.

За словами Д.МАРТІ, докази у вигляді фотографій йому надали громадяни Великої Британії, які захоплюються спостереженнями за польотами літаків. Тепер Д.МАРТІ має документальні підтвердження, що ЦРУ здійснило принаймні 6 таємних рейсів на території Європи.

Д.МАРТІ зазначає, що керівники 14 держав – членів Ради Європи не говорять правду про такі перевезення і відмовляються сприяти розслідуванню, а уряди Польщі та Румунії до того ж приховують існування на їхній території секретних в’язниць ЦРУ. За словами Д.МАРТІ, нині громадськість мовчить, оскільки мова йде, здебільшого, про незаконне поводження із людьми, що сповідують іслам. Але не відомо, хто може опинитися на їхньому місці завтра.

Як повідомлялося, у червні 2006 року голова комісії Ради Європи з розслідування питань розташування секретних в`язниць ЦРУ на території Європи Д.МАРТІ заявив, що 14 країн Європи сприяли ЦРУ у незаконному транспортуванні підозрюваних у тероризмі. Основними пунктами переправлення підозрюваних у тероризмі були названі аеропорти в Польщі та Румунії.

6 вересня 2006 року Президент США Джордж БУШ визнав факт існування секретних в`язниць ЦРУ, не називаючи, проте, точних місць їх розташування.