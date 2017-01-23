Хакери зламали акаунт NYT в Twitter і повідомили про ракетний удар Росії по США

О 9:40 за місцевим часом на ньому з'явилося повідомлення про ракетний удар Росії з США, передає РБК з посиланням на CNN.

Твіт швидко видалили, проте видання The Hill наводить скріншот опублікованого хакерами повідомлення. «В Мережі з'явилося повідомлення Володимир Путіна, в якому йдеться про ракетний удар Росії по США», — йшлося у твіті хакерів.

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Пізніше з'явилися повідомлення, в яких говорилося, що злом влаштувала група хакерів OurMine, яка раніше зламувала акаунт виконавчого директора Twitter Джека Дорсі. Повідомлення від OurMine згодом також видалили.

Аккаунт NYT опублікував повідомлення, в якому пояснюється, що твіти були опубліковані «без авторизації». Газета почала розслідування інциденту.

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