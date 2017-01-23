Група юристів США подала до суду на Трампа через "винагороди" від іноземних урядів

Про це повідомляє Reuters.

Позов поданий у Федеральний суд Манхеттена об'єднанням під назвою «Громадяни за відповідальність та етику у Вашингтоні». У ньому говориться, що конституційні норми, регулюючі «винагороди», забороняють проводити такі платежі. Позивачі мають намір змусити Трампа припинити приймати такі платежі.

У той же час син Трампа Ерік, який є виконавчим віце-президентом Trump Organization, заявив, коментуючи цю ситуацію, що це «переслідування заради політичної вигоди".

Як передає The New York Times, Ерік Трамп повідомив, що погодився пожертвувати будь-який прибуток готелів, яка приходить від іноземних урядових осіб в скарбницю США.

При цьому, група "Громадяни за відповідальність та етику у Вашингтоні" повідомили, що подадуть позов у федеральний суд Манхеттена в понеділок вранці. Вони зазначають, що згідно Конституції США, ні один федеральний чиновник не повинен отримувати подарунки або "грошову винагороду" - плату - від іноземного уряду. Адвокати Трампа стверджують, що стаття призначена тільки для запобігання отримання федеральними чиновниками грошей або подарунків від іноземної держави, та не поширюється на платежі, такі як рахунки за номер у готелі.

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Як повідомляв УНІАН, група американських сенаторів від Демократичної і Республіканської партій має намір представити законопроект, який заблокує президенту Дональду Трампу можливість зняти санкції проти Росії. Документ підтримали сенатори-республіканці Джон Маккейн і Ліндсі Грем. Раніше обидва вони критикували риторику Трампа щодо Росії. Як очікується, законопроект буде внесений до конгресу вже наступного тижня.