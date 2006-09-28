Щоп`ять років через відсутність питної води помирають 1,5 млн. дітей

У світі кожні п`ять років через відсутність питної води помирають півтора мільйони дітей, йдеться в повідомленні ЮНІСЕФ, оприлюдненому в четвер.

"Попри досягнутий прогрес, близько 425 мільйонів дітей у віці до 18 років як і раніше позбавлені доступу до безпечної питної води, близько 980 мільйонів не мають можливості користуватися базовими нормами санітарії", - заявляє ЮНІСЕФ.

Вимога забезпечити мінімальні санітарні вимоги населенню планети - одна з основних Цілей розвитку ООН, підтримана всіма державами-членами.

Починаючи з 1990 року, коли ООН зайнялася цією проблематикою, 1,2 мільярди людей на планеті змогли пити безпечну для життя і здоров`я воду.

ЮНІСЕФ відзначає прогрес у цій області в країнах Латинської Америки, Південної Азії, карибських державах, які можуть забезпечити доступ своїм громадянам до чистої питної води та мінімальні санітарні умови на десять років раніше поставленої мети.

Проте більше 10% населення Землі як і раніше не дістали можливості пити безпечну воду, зазнаючи ризику масових епідемій.

РІА "Новости"