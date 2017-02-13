Прорив найвищої в США греблі: в округах Каліфорнії введено режим НС (наживо)

У США запустили пряму відеотрансляцію з місця руйнування найбільшої в країні греблі, розташованої неподалік від каліфорнійського міста Оровілл.

Як повідомляє FOX40, губернатор штату Джеррі Браун ввів на території трьох округів - Саттер, Бьютт і Юба - режим надзвичайного стану.

Нагадаємо, в американському штаті Каліфорнія через загрозу прориву найвищою в країні греблі 130 тисяч жителів довколишніх населених пунктів змушені евакуюватися.

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Повідомляється, що у зв'язку з масовою евакуацією, люди просто застрягли в заторах, намагаючись терміново покинути небезпечні райони. Каліфорнійські чиновники повідомляють, що ордери на евакуацію виписані для жителів міст Оровілл, Грідлі, Мерісвіль, Юба Сіті, Олівхартс, Уітленд, Лівак і Плумлейк.

Трафік на автошляхах навколо греблі заблокований: налякані люди намагаються самостійно виїхати.