Перша космічна туристка повернулася на Землю

Екіпаж 13-ої експедиції на МКС, а також перша космічна туристка Ануш Ансарі благополучно повернулися на Землю. Вранці у п`ятницю близько 5:13 за московським часом апарат корабля "Союз ТМА-8" з космонавтами штатно приземлився в районі Казахстану, приблизно у 87 кілометрах на північ від селища Аркалик, повідомляє РІА Новости.

Пошукова група вже виявила капсулу, що приземлилася. "Перша космічна туристка і екіпаж 13-ої експедиції нормально переніс зниження і посадку, настрій бадьорий", - повідомив у підмосковний Центр управління польотами представник Служби пошуку і порятунку.

До складу 13-ої експедиції на МКС входили росіянин Павло Віноградов і американець Джеффрі Уїльямс.

Новими "господарями" станції на півроку стали росіянин Михайло Тюрін і американець Майкл Лопес-Алегріа, які прилетіли на МКС на "Союзі ТМА-9" 20 вересня 2006 року.

Лента.ру