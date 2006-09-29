Грузія висунула офіційне звинувачення російським офіцерам

МВС Грузії повідомило, що чотирьом російським офіцерам пред`явлено офіційне звинувачення в шпигунстві.

Як сказав РІА Новостиначальник адміністрації грузинського МВС Шота Хізанішвілі, звинувачення пред`явлене підполковникові Олександру Савва, підполковникові Дмитру Казанцеву, підполковникові Олександру Баранову і капітанові другого рангу Олександру Завгородньому.

Крім того, повідомив представник МВС, звинувачення в шпигунстві пред`явлене 11 громадянам Грузії.

За словами Хізанішвілі, сьогодні ж суд вибере відносно російських офіцерів запобіжний захід на час слідства.

Справу передано до міського суду Тбілісі, уточнив він.

Хізанішвілі підтвердив факт звільнення контрактника Руслана Скрильникова.

"В даний час правоохоронними органами затримано чотирьох російських офіцерів. Що стосується старшини-контрактника Руслана Скрильникова, він був водієм затриманих і після того, як слідство поставило йому декілька запитань, військовослужбовеця відпустили", - заявив Хизанішвілі.

Що стосується затриманого в Батумі Аміра Асланяна, про якого раніше повідомлялося, що він є російським офіцером, то, як сказав голова адміністрації МВС Грузії, Асланян - громадянин Грузії.

Затриманим громадянам Грузії також пред`явлене звинувачення у зраді Батьківщині.