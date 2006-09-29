Генсек НАТО закликає Росію і Грузію до стриманості

Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп закликав Росію і Грузію "до стриманості" у зв`язку з останніми подіями у відносинах між двома країнами.

"Я закликаю (Росію і Грузію) до стриманості і деескалації", - заявив генсек НАТО на прес-конференції в Порторожі (Словенія).

Він зазначив, що альянс не може напряму впливати на відносини Росії і Грузії.

"Окрім мого заклику, НАТО не може виконувати прямої ролі в цій ситуації", - констатував Я.СХЕФФЕР.

Як повідомляв УНІАН, після затримання російських військових у Грузії 27 вересня МЗС Росії відкликав для консультацій до Москви посла РФ в Тбілісі Вячеслава КОВАЛЕНКА, а також заявив про евакуацію співробітників російських установ у Грузії і членів їхніх сімей.

Водночас спікер Ради Федерації РФ Сергій МИРОНОВ заявив, що дії грузинської влади можуть призвести до війни. За його словами, в історії аналогічні напади шпіономанії вже ставали етапом підготовки держави до розв`язування воєнних дій.