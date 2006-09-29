Грузія вибрала військовий шлях вирішення конфліктів

Грузія вибрала військовий шлях рішення конфліктів в Абхазії і Південній Осетії і відчуває протидію Росії таким силовим методам, заявив віце-прем`єр, міністр оборони РФ Сергій ІВАНОВ на прес-конференції в Порторожі (Словенія), де він взяв участь в засіданні Ради Росія-НАТО.

Як повідомляє РІА «Новости», коментуючи загострення російсько-грузинських відносин після затримання в Грузії чотирьох російських офіцерів, міністр додав, що не можна забувати і про той факт, що 90% населення в Абхазії і Південній Осетії є громадянами РФ.

С.ІВАНОВ вважає, що для вирішення конфліктів Грузія повинна самостійно вести переговори з Абхазією і Південною Осетією.

"Нас би влаштував мирний, безконфліктний спосіб вирішення цієї проблеми - я маю на увазі Південну Осетію і Абхазію", - заявив С.ІВАНОВ. "Для цього керівництву Грузії треба почати діалог з ними, а не з нами. Ми не сторона конфлікту", - підкреслив він.

Міністр оборони Росії висловив співчуття, що такий діалог з властями Абхазії і Південної Осетії не тільки не ведеться, але і порушуються раніше досягнуті домовленості. За словами С.ІВАНОВА, все це свідчить про те, що грузинські власті бачать єдиний спосіб вирішення виниклого конфлікту в силових діях.