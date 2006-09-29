58-а російська армія підтягується до кордонів Грузії

Міністр внутрішніх справ Грузії Вано Мерабішвілі повідомив сьогодні на брифінгу в Тбілісі, що в найближчі дні Російська Федерація планує масштабні маневри в Чорному морі. За його словами, 58-а російська армія, дислокована в Північній Осетії, мобілізована і підтягується до кордонів Грузії, конкретні рухи спостерігаються і на російській військовій базі в Ахалкалакі. "Для мене не зрозумілі такі дії наших російських колег. Я закликаю їх не брязкати зброєю і не загрожувати. Це неприйнятно для демократичних країн", - заявив В.Мерабішвілі.

Міністр також повідомив, що існують нові факти провини чотирьох російських офіцерів розвідки, а також 11 громадян Грузії, обвинувачених у шпигунстві. Сьогодні, відзначив він, кілька громадян Грузії зізналися в скоєному на суді в присутності адвокатів. З доказами проти них будуть ознайомлені журналісти.

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