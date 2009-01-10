У Польщі зіткнулися більш ніж 40 автомобілів

Ожеледь на віадуку на виїзді з польського міста Познань у напрямку Вроцлава стала причиною зіткнення 41 автомобіля.

Як повідомляє РІА "Новости",за даними місцевої поліції, п`ятеро осіб дістали поранення і терміново були доправлені до госпіталю. За словами медиків, життя постраждалих поза небезпекою.

Правоохоронні органи проводять розслідування.