У Польщі зіткнулися більш ніж 40 автомобілів
11:59, 10 січня 2009Світ
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П`ятеро осіб дістали поранення
Ожеледь на віадуку на виїзді з польського міста Познань у напрямку Вроцлава стала причиною зіткнення 41 автомобіля.
Як повідомляє РІА "Новости",за даними місцевої поліції, п`ятеро осіб дістали поранення і терміново були доправлені до госпіталю. За словами медиків, життя постраждалих поза небезпекою.
Правоохоронні органи проводять розслідування.
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