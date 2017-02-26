Затримано лідера опозиції Киргизстану - Reuters

Як повідомляє Reuters, у зв'язку з цим опозиціонер може бути усунутий від участі у президентських виборах країни, які пройдуть 19 листопада.

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Згідно з повідомленням, опозиціонера Текебаєва затримали в аеропорту по прильоту з Туреччини. Генпрокуратура заявила, що підозрює Текебаєва в отриманні хабара в розмірі $1 мільйон від російського інвестора в 2010 році, пообіцявши йому допомогу в отриманні контролю над місцевою телекомунікаційною компанією.

У фракції Текембаева "Ата-Мекен" заперечують причетність свого лідера до корупційних оборудок, заявивши, що мали намір висунути його кандидатуру на президентських виборах.