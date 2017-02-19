У Малайзії затримали четвертого підозрюваного у вбивстві брата Кім Чен Ина

У поліції заявили, що це 46-річний житель Північної Кореї по імені Ри Чон Чхоль. Чоловік був арештований в ніч з п'ятниці на суботу в штаті Селангор, повідомляє Бі-бі-сі.

"Він став першим вихідцем з Північної Кореї, заарештованим по цій справі. Раніше за підозрою в причетності до вбивства було затримано громадянку Індонезії та її бойфренда з Малайзії, а також громадянку В'єтнаму", - йдеться в повідомленні.

Кім Чон Нама було вбито 13 лютого в аеропорту Куала-Лумпура за допомогою отрути, яку було розпорошено йому в обличчя. Затримана громадянка Індонезії після арешту заявила, що нічого не знала про отруту.

"Сіті Айші стверджує, що її попросили за грошову винагороду взяти участь в "телевізійному розіграші". Вона нібито брала участь у подібних й раніше: просила чоловіків закрити очі і бризкала їм в обличчя водою. За це вона отримувала кілька доларів", - підкреслює видання.

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Кім Чон Нам був старшим братом лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Вони доводилися один одному єдинокровними братами: тобто у них був спільний батько, але різні матері.

Спочатку він вважався одним з наймовірніших наступників свого батька Кім Чен Іра. Проте у 2001 році між ними стався конфлікт - після того, як Кім Чон Нама було затримано при спробі потрапити до Японії за підробленим паспортом. З того часу він жив на території Китаю та в інших країнах Азії.

Владу успадкував інший син - Кім Чен Ин, який очолив Північну Корею після смерті батька в грудні 2011 року.

Кім Чон Нам у пресі критикував режим правління в КНДР і передачу влади в країні у спадок.

Пхеньян вимагає від Малайзії повернути тіло Кім Чон Нама. Посол Північної Кореї в Малайзії заявив, що його країна не визнає результатів розтину, проведеного малайзійської стороною. Північна Корея вважає, що Малайзія може спробувати приховати факти про смерть Кім Чон Нама.

Влада Малайзії заявляла, що після проведення всіх експертиз поверне тіло, але не уточнили, чи передасть його владі КНДР або близьким Кім Чон Нама.