PwC вибачилася за помилку на вручення "Оскара"

Компанія PwC більше 80 років обробляє голоси членів Американської кіноакадемії, повідомляє republic з посиланням на CNBC.

"Ми щиро вибачаємося перед "Місячним сяйвом", "Ла-Ла Лендом", Уорреном Бітті, Фей Данауей і глядачами "Оскара" за помилку, допущену під час оголошення нагороди за кращий фільм", – йдеться в заяві компанії.

Читайте також"Оскар-2017": повний список переможців (фоторепортаж)

Як пояснили в PwC, ведучим помилково видали конверт іншої категорії, і коли це було виявлено, помилку негайно виправили. "Зараз ми розслідуємо, як це могло статися, і глибоко шкодуємо про це", – заявили в PwC.

Нагадаємо, Американська кіноакадемія вручила премію "Оскар" у номінації найкращий фільм 2016 року роботі "Місячне сяйво".

Під час церемонії вручення кінопремії переможцем у цій номінації спочатку був оголошений "Ла-Ла Ленд", але пізніше з'ясувалося, що це сталося помилково.