PwC вибачилася за помилку на вручення "Оскара"
Компанія PricewaterhouseCoopers (PwC) вибачилася за помилку на врученні премії "Оскар", коли кращим фільмом помилково спочатку назвали не "Місячне сяйво", а "Ла-Ла Ленд".
Компанія PwC більше 80 років обробляє голоси членів Американської кіноакадемії, повідомляє republic з посиланням на CNBC.
"Ми щиро вибачаємося перед "Місячним сяйвом", "Ла-Ла Лендом", Уорреном Бітті, Фей Данауей і глядачами "Оскара" за помилку, допущену під час оголошення нагороди за кращий фільм", – йдеться в заяві компанії.
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Як пояснили в PwC, ведучим помилково видали конверт іншої категорії, і коли це було виявлено, помилку негайно виправили. "Зараз ми розслідуємо, як це могло статися, і глибоко шкодуємо про це", – заявили в PwC.
Нагадаємо, Американська кіноакадемія вручила премію "Оскар" у номінації найкращий фільм 2016 року роботі "Місячне сяйво".
Під час церемонії вручення кінопремії переможцем у цій номінації спочатку був оголошений "Ла-Ла Ленд", але пізніше з'ясувалося, що це сталося помилково.