Невідомий влаштував стрілянину на парковці у французькому Ліллі (фото)

Три людини отримали поранення під час стрілянини у французькому Ліллі. Серед постраждалих - 14-річний підліток, повідомляє BBC з посиланням на La Voix du Nord.

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В результаті інциденту, 14-річний підліток отримав поранення в ногу, ще один поранений в шию. Їх госпіталізували. Третя постраждала звернулася в лікарню самостійно, йдеться в повідомленні.

Радіо France Bleu Nord повідомляє, що нападник втік з місця події. За інформацією радіостанції, стрілянина сталася на парковці, на місці працює поліція. Знайдено близько десятка гільз.