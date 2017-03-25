Невідомий влаштував стрілянину на парковці у французькому Ліллі (фото)
03:10, 25 березня 2017Світ
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Серед постраждалих 14-річний підліток, куля потрапила йому в ногу.
Фото: Twitter
Три людини отримали поранення під час стрілянини у французькому Ліллі. Серед постраждалих - 14-річний підліток, повідомляє BBC з посиланням на La Voix du Nord.
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В результаті інциденту, 14-річний підліток отримав поранення в ногу, ще один поранений в шию. Їх госпіталізували. Третя постраждала звернулася в лікарню самостійно, йдеться в повідомленні.
Радіо France Bleu Nord повідомляє, що нападник втік з місця події. За інформацією радіостанції, стрілянина сталася на парковці, на місці працює поліція. Знайдено близько десятка гільз.
Фото: Twitter
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