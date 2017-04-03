Іспанія хоче отримати право вето щодо Гібралтару у питанні Brexit

Іспанія прагне отримати право вето щодо будь-яких домовленостей, які стосуються Гібралтару, в ході переговорів щодо виходу Великобританії з Євросоюзу. Про це у неділю, 2 квітня, заявив міністр закордонних справ Іспанії Альфонсо Дастіс, передає Deutsche Welle.

Міністр розраховує на підтримку ЄС у цьому питанні, оскільки "Іспанія є країною-членом ЄС і відтак у питанні Гібралтару ЄС зобов'язаний займати сторону Іспанії". Минулого тижня Брюссель допустив, що готовий надати Мадриду право вето.

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Дастіс у інтерв'ю газети El Pais заявив, що Мадрид не зацікавлений у встановленні кордону з Гібралтаром після Brexit, оскільки це нашкодить економіці обох країн. Однак "якщо Лондон вдасться до заходів, які нашкодять правам європейців, ми вчинимо те саме (щодо британців, - Ред.)", - зазначив Дастіс.

Тим часом прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей 2 квітня зателефонувала головному міністру Гібралтару Фабіану Пікардо та запевнила в тому, що Великобританія залишається "абсолютно відданою роботі з Гібралтаром заради найкращому з можливих результату".

Іспанія тривалий час сподівалася повернути собі контроль над територією Гібралтару, втраченою у 1713 році і контрольованою з того часу британцями.