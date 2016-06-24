Мадрид хоче затвердити свої права на Гібралтар після Brexit: глава МЗС вже бачить іспанський прапор на вершині однієї зі скель

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Reuters.

Про це заявив міністр закордонних справ Хосе Мануель Гарсія-Маргальо. За його словами, голосування повністю змінило прогноз на майбутнє півострова.

«Це повністю змінює ситуацію, і це відкриває можливості, яких у Гібралтару не було довгий час. Я вірю в можливість співуправління, і я вже передбачаю іспанський прапор на скелі», - сказав він.

Як повідомляє Lenta.ru, Гібралтар - заморська територія Великобританії, оспорювана Іспанією. Держави не можуть домовитися про його приналежність понад 300 років, при цьому дебати періодично загострюються. Через відвідування Гібралтару британським принцом Едуардом і його дружиною в 2012 році іспанська королева відмовилася від візиту в Лондон на урочистості, присвячені 60-річчю сходження Єлизавети II на британський престол.

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У травні цього року між Мадридом і Лондоном спалахнув черговий конфлікт щодо Гібралтару. Влада Іспанії заборонила літак британських ВПС з главою МЗС країни Філіпом Хаммондом на борту, який направлявся у Гібралтар, пролітати через свій повітряний простір.

Референдум з питання виходу Великобританії з Євросоюзу пройшов 23 червня. Прихильники Brexit здобули перемогу на референдумі з 51,9% голосів, проти виступили 48,1%. У свою чергу глава уряду Шотландії Нікола Стерджен заявила, що країна бачить своє майбутнє у складі Європейського союзу.

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Голова націоналістичної партії Північної Ірландії «Шинн Фейн» Деклан Керні також заявив, що результат референдуму за Brexit може стати приводом для проведення референдуму про відокремлення від Сполученого Королівства і возз'єднання з Ірландією.