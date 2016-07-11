МЗС Іспанії викликало "на килим" посла Британії через велику хвилю біля Гібралтару
Держсекретар міністерства закордонних справ Іспанії Ігнасіо Ібанес викликав у понеділок посла Британії в країні Саймона Менлі через інцидент поблизу Гібралтару.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.
Як пише видання, інцидент стався в п'ятницю між патрульними катерами Королівської поліції Гібралтару і цивільною гвардією Іспанії.
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Зокрема, один з катерів на високій швидкості підплив до одного з судів цивільної гвардії і розгорнувся лише в декількох метрах.
Це спровокувало велику хвилю, через яку судно ледь не перекинулося.
У МЗС Іспанії висловили "рішучий протест" проти таких дій і закликали вжити заходів, щоб подібні інциденти не повторювалися.
Нагадаємо, Мадрид хоче затвердити свої права на Гібралтар після Brexit. Раніше глава МЗС заявив, що вже бачить іспанський прапор на вершині однієї з скель.