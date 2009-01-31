ЄС заявляє про важливість стратегічного партнерства з Китаєм
00:21, 31 січня 2009Світ
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Хав`єр Солана мав зустріч з прем`єром КНР
Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єр СОЛАНА заявляє про важливість стратегічного партнерства з Китаєм.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це Х.СОЛАНА заявив 30 січня під час зустрічі з прем’єр-міністром Китаю Вен ЖИБАО.
Сторони обговорили питання двостороннього співробітництва, а також актуальні міжнародні питання, зокрема, відносини з Іраном.
Х.СОЛАНА наголосив, що Китай відіграватиме фундаментальну роль у майбутній довготерміновій структурі міжнародних відносин, а також у пошуку виходу з економічної кризи в рамках “великої двадцятки” – G-20.
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