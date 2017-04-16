Трамп: мітинги з вимогою опублікувати мою податкову декларацію - проплачені

19:42, 16 квітня 2017
Світ
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Президент США закликав перевірити, хто платив за організовані мітинги, на яких від нього вимагали опублікувати податкову декларацію.

REUTERS

Президент США Дональд Трамп вважає, що нещодавні протести з вимогою опублікувати податкову декларацію - проплачені. Про це він написав у своєму Twitter.

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"Я зробив те, що було майже неможливо для республіканця - отримав більшість голосів вибірників! Чому ж тепер знову спливла тема податкової декларації? - написав президент США, - Треба перевірити, хто платив вчора за ці невеликі організовані мітинги. Вибори вже пройшли!" - написав Трамп.

Як повідомляв УНІАН, у суботу у США відбулися протести проти Трампа, в результаті яких відбулися зіткнення між прихильниками і супротивниками президента Сполучених Штатів.

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Теги: #США#Трамп#декларація#демонстрація