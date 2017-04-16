Трамп: мітинги з вимогою опублікувати мою податкову декларацію - проплачені
Президент США закликав перевірити, хто платив за організовані мітинги, на яких від нього вимагали опублікувати податкову декларацію.
Президент США Дональд Трамп вважає, що нещодавні протести з вимогою опублікувати податкову декларацію - проплачені. Про це він написав у своєму Twitter.
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"Я зробив те, що було майже неможливо для республіканця - отримав більшість голосів вибірників! Чому ж тепер знову спливла тема податкової декларації? - написав президент США, - Треба перевірити, хто платив вчора за ці невеликі організовані мітинги. Вибори вже пройшли!" - написав Трамп.
Як повідомляв УНІАН, у суботу у США відбулися протести проти Трампа, в результаті яких відбулися зіткнення між прихильниками і супротивниками президента Сполучених Штатів.
I did what was an an almost impossible thing to do for a Republican-easily won the Electoral College! Now Tax Returns are brought up again?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) Квітень 16, 2017