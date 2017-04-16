У США вимагають опублікувати податкову декларацію Трампа, на мітингу у Каліфорнії сталася бійка (фоторепортаж)
Від Трампа вимагають оприлюднити податкову декларацію.
У низці міст США - Вашингтоні, Чикаго, Нью-Йорку, Філадельфії, Лос-Анджелесі, Сан-Франциско, Бостоні - пройшли мітинги з вимогою до Трампа оприлюднити податкову декларацію.
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У місті Берклі (штат Каліфорнія) між противниками та прихильниками президента США сталася бійка. У ситуацію втрутилася поліція, вона затримала 21 учасника інциденту, передає CNN.
Правоохоронці розповіли, що мітингувальники кидали петарди та використовували газові балончики. Кілька людей постраждали, у демонстрантів вилучено велику кількість заборонених предметів.
#TaxMarch#TaxMarchNYC Marchers chanting "New York hates you Donald Trump" pic.twitter.com/5XxntyEvN2— Erin Finnegan (@erinf) April 15, 2017
Як повідомляв УНІАН, 26 березня у південній Каліфорнії, в місті Гантінгтон-Біч, прихильники президента США Дональда Трампа під час мітингу на його підтримку побилися з тими, хто виступає проти чинного президент.