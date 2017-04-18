В Японії мають намір подвоїти чисельність жінок у збройних силах країни
08:47, 18 квітня 2017Світ
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Міністерство оборони Японії має намір довести чисельність жінок у структурах відомства до 12% від особового складу.
Ілюстрація REUTERS
Міністр оборони Японії Томомі Інада заявила на прес-конференції, що оборонне відомство країни має намір подвоїти чисельність жінок у збройних силах.
Про це пише ТАСС.
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«Ми прагнемо до побудови привабливих сил самооборони, відповідних нинішньої епохи. Ми фактично скасовуємо всі обмеження і будемо сприяти залученню жінок на службу, створюючи для цього необхідні умови», - сказала Інада.
Відзначається, що міністерство оборони Японії має намір довести чисельність жінок у структурах відомства до 12% від особового складу.
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