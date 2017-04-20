Ведучий Fox News, який назвав Путіна "вбивцею", втратив роботу

Ведучий американського телеканалу Fox News Білл О'Райлі покине своє місце роботи, говориться в повідомленні компанії 21 Century Fox, передає РБК.

«Після ретельного і уважного розгляду ситуації, компанія і Білл О'Райлі домовилися, що Білл О'Райлі не буде повертатися у Fox News Channel», — йдеться в повідомленні компанії. Причини звільнення журналіста не називаються.

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З 12 квітня О'Райлі значився у відпустці, при цьому в середу він був прийнятий папою Франциском у Ватикані, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Як повідомляє The New York Times, звільнення журналіста відбулося на тлі пред'явлених йому звинувачень у сексуальних домаганнях. Його звинуватили В домаганнях відразу п'ять жінок. О'Райлі вдалося врегулювати конфлікт за допомогою виплати відшкодувань, загальна сума яких досягла $13 млн.

Після появи інформації про пред'явлені О'Райлі звинувачення, близько 50 рекламодавців зажадали від Fox News не транслювати їх рекламу під час показу його передачі. Крім того, до відставки О'Райлі закликали кілька правозахисних груп, які займаються захистом прав жінок.

На початку лютого в інтерв'ю з Дональдом Трампом О'Райлі назвав Володимира Путіна «вбивцею». «Є багато вбивць. У нас багато вбивць. Ви що, думаєте, наша країна така вже безневинна?» - сказав у відповідь Трамп.

Слова американського телеведучого прокоментували в Кремлі, зазначивши, що розцінюють їх як образу. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков зажадав від Fox News принести вибачення у зв'язку з інцидентом.У відповідь на це О'Райлі пообіцяв вибачитися до 2023 року.