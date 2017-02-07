"Ми дуже добрі і терплячі": в Кремлі погодилися чекати вибачень журналіста Fox News 6 років

Прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков прокоментував слова телеведучого каналу Fox News Білла О'Райлі про те, що той вибачиться перед Володимиром Путіним не раніше 2023 року.

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"З цим джентльменом у нас різні розуміння хорошого тону і правил вихованості. Це перше. Але ми дуже добрі і дуже терплячі. Поставимо помітку в календарі на 23-й рік і повернемося до нього з цим питанням", — цитують Пєскова "РІА Новости".

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп проігнорував твердження журналіста Fox News про те, що "Путін-вбивця". Глава американської держави заявив, що в США також "багато вбивць".

"Я поважаю його. Я багатьох людей поважаю. Це не означає, що я збираюся жити з ним. Я кажу, що краще ладнати з Росією, ніж ні, і якщо Росія допомагає нам у боротьбі проти бойовиків ІДІЛ, що є головним протистоянням, а також ісламським тероризмом у всьому світі – це добре", – сказав Трамп в інтерв'ю журналісту Біллу О'Рейлі.

Пізніше, коли Кремль зажадав від журналіста вибачень, той відповів, що їх будуть чекати до 2023 року.