Керівник мережі телеканалів, що ведуть мовлення на Іран, застрелений у Стамбулі

Засновник і голова ради директорів компанії Gem TV, що веде мовлення на Іран, застрелений в Стамбулі, пише Бі-Бі-Сі.

Як стало відомо в неділю, 45-річний Саїд Каріміан і його кувейтський бізнес-партнер були розстріляні невідомими в масках у стамбульському діловому районі Маслак. Наскільки відомо, Каріміан був убитий відразу, а його партнер пізніше помер у лікарні.

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Позашляховик, на якому зникли нападники, пізніше був знайдений спаленим. Турецька поліція веде розслідування.

Члени родини Каріміана розповіли кореспонденту Перської служби Бі-бі-сі Джияру Голу, що в останні три місяці бізнесмен отримував погрози з боку іранського режиму і подумував про те, щоб переїхати зі Стамбула в Лондон.

Група компаній Gem Group була заснована в Лондоні, однак пізніше перенесла значну частину своєї діяльності в Дубай. Як повідомляє сайт конгломерату, йому належить 17 телеканалів на перській мові та по одному - на арабській, курдській та азербайджанській.

Супутникові телеканали Gem переважно дублюють західні телепрограми на мови, що використовують в Ірані й транслюють їх в цю країну. Ця діяльність неодноразово піддавалася нападкам з боку іранської влади, які звинувачували Каріміана у насадженні західної культури, що суперечить ісламським цінностям.

У минулому році Революційний суд в Тегерані заочно судив Каріміана й засудив його до шести років в'язниці за нанесення збитку національній безпеці та поширення антидержавної пропаганди.