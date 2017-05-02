Білий дім прокоментував можливість зустрічі Трампа та Кім Чен Ина

Білий дім не вважає, що зустріч Дональда Трампа з північнокорейським лідером Кім Чен Ином була б доречна на даний момент.

Про це на брифінгу з журналістами заявив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер, роз'яснюючи слова Трампа, який допустив раніше подібну зустріч, передає РБК.

Спайсер повідомив, що Трамп усвідомлює, яку загрозу для міжнародного співтовариства представляє Північна Корея, що погрожує застосувати ядерну зброю.

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За словами прес-секретаря Білого дому, зустрічі двох лідерів повинні передувати "сприятливі умови", а сам Пхеньян повинен проявити "добрі наміри". Поки що Білий дім не бачить ознак подібної поведінки з боку КНДР.

"Якщо з'являться відповідні умови, ми будемо готові [до зустрічі], однак очевидно, що зараз їх немає", - підкреслив Спайсер.

Крім того, він прокоментував слова Трампа, про те, що для нього "було б честю" зустрітися з Кім Чен Ином. Спайсер пояснив, що в цьому випадку слова Трампа були викликані не симпатією до особистості північнокорейського диктатора, а тим, що Кім Чен Ин займає пост глави держави. При цьому Трамп не має наміру змінювати свою політику по відношенню до Пхеньяну.

"Прямо зараз ми вибудовуємо коаліцію з країн регіону для того, щоб ізолювати Північну Корею як економічно, так і дипломатично, і знизити вихідну загрозу", - розповів Спайсер.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп заявив, що "при вірних обставинах" для нього "було б честю зустрітися" з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

"Якщо було б доречно зустрітися з ним, я абсолютно впевнений, що для мене було б честю зробити це", - повідомив Трамп, зазначивши, однак, що знову ж ці переговори повинні відбутися "за вірних обставин".