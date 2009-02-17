У Бразилії однорічна дитина потрапила до лікарні з передозуванням кокаїну

Однорічний хлопчик госпіталізований в центральному бразильському штаті Мату-Гроссу з діагнозом "передозування кокаїну", повідомили місцеві ЗМІ з посиланням на поліцію.

За версією слідства, хлопчик у віці рік і три місяці випадково з`їв "дозу" кокаїну, яку знайшов на ліжку 18-річної матері-наркоманки.

Лікарі зробили дитині термінове промивання шлунку, щоб вивести з його організму залишки наркотичної речовини. Хлопчика помістили в реанімацію місцевої лікарні. Медики оцінюють його стан як стабільний. За їх словами, дитина зможе залишити лікарняну палату в найближчі дні, відзначає РІА «Новости».

Мати дитини арештована. За даними поліції, вона є наркоманкою зі стажем, і буде позбавлена батьківських прав. Ведеться слідство.