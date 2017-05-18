Сьогодні у Каннах покажуть фільм про Донбас з Ванессою Параді (відео)

Фільм "Іній" був відібраний для участі в «Двотижневику режисерів», який проводиться в рамках 70-го Каннського міжнародного кінофестивалю. Стрічку покажуть публіці сьогодні, 18 травня.

"Іній" був знятий за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Литовського кіноцентру, телеканалу АРТЕ (Франція) і Польського Кіноінституту. Одну з ролей у фільмі виконала Ванесса Параді.

За сюжетом, волонтери везуть бійцям АТО допомогу і потрапляють в зону бойових дій. Зйомки фільму проходили в районах, наближених до зони проведення АТО. Місцеве населення і військові сприяли знімального процесу, наповнюючи картину справжньою правдою прифронтового життя.

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«Двотижневик режисерів» є незалежною секцією, яка проводиться паралельно з головним конкурсом Каннського кінофестивалю.

Як повідомляв УНІАН, в основну програму конкурсу увійшов фільм українського режисера Сергія Лозниці "Лагідна". Його конкуренти в боротьбі за "пальмову гілку", зокрема, - фільми Андрія Звягінцева, Софії Копполи, Йоргоса Лантімоса, Франсуа Озона і Міхаеля Ханеке.

Журі очолює Педро Альмодовар. Разом з ним фільми конкурсантів оцінять Пак Чхан-Ук, Паоло Соррентіно, Джессіка Честейн, Уїлл Сміт, Марен Аде, Фань Бінбін, Аньєс Жауі та Габріель Джаред. Список лауреатів оголосять у неділю, 28 травня. Тоді ж відбудеться показ фільму, що отримав "Золоту пальмову гілку".