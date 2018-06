Фільм Лозниці увійшов в основну програму конкурсу 70-го Каннського кінофестивалю

Організатори Каннського кінофестивалю оголосили учасників основного конкурсу. У програму включені 18 фільмів:

- Лагідна, реж. Сергій Лозниця

- Нелюбов, реж. Андрій Звягінцев

- Фатальне спокуса / The Beguiled, реж. Софія Коппола

- Вбивство священного оленя / The Killing of a Sacred Deer, реж. Йоргос Лантімос

- Подвійний коханець / L'amant double, реж. Франсуа Озон

- Хеппі-енд / Happy End, реж. Міхаель Ханеке

- Грізний / Redoutable, реж. Мішель Хазанавічус

- Історії сім'ї Мейровіц / The Meyrowitz Stories, реж. Ноа Баумбак

- Гарний час / Good Time, реж. Бен Сафді, Джошуа Сафді

- Ти ніколи тут не був / You Were Never Really Here, реж. Лінн Ремсі

- Місяць Юпітера / Jupiter's Moon, реж. Корнель Мундруцо

- Сяйво / Hikari, реж. Наомі Кавасе

- День після / The Day After, реж. Хон Сан Су

- Світ, повний чудес / Wonderstruck, реж. Тодд Хейнс

- Роден / Roden, реж. Жак Дуайон

- Окча / Okja, реж. Пон Чжун Хо

- З нізвідки / Aus dem Nichts, реж. Фатіх Акін

- 120 ударів в хвилину / 120 Battements par Minute, реж. Робен Кампьо

Кінофестиваль відкриється 17 травня фільмом Арно Деплешена "Привиди Ізмаїла".

Журі очолить іспанський режисер Педро Альмодовар.

Як повідомляв УНІАН, головний приз Каннського фестивалю в 2016 році отримав британський режисер Кен Лоуч за фільм «Я, Деніел Блейк».