США, можливо, не проти угоди з талібами
21:27, 20 лютого 2009Світ
1013 0
20 країн готові відправити військових
Близько 20 країн висловили готовність розширити свою участь - військову і цивільну - в операції міжнародних сил в Афганістані, повідомив міністр оборони США Роберт ГЕЙТС.
Як повідомляє радіо «Свобода», виступаючи після закінчення дводенної зустрічі керівників військових відомств країн НАТО у Кракові, Р.ГЕЙТС наголосив, що виконання цих зобов`язань у недалекому майбутньому.
Торкаючись ситуації в Афганістані, глава Пентагону заявив, що США, можливо, були б не проти, якби афганські власті уклали угоду з талібами, подібну до нещодавнього перемир`я у Пакистані.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter