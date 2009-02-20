США, можливо, не проти угоди з талібами

Близько 20 країн висловили готовність розширити свою участь - військову і цивільну - в операції міжнародних сил в Афганістані, повідомив міністр оборони США Роберт ГЕЙТС.

Як повідомляє радіо «Свобода», виступаючи після закінчення дводенної зустрічі керівників військових відомств країн НАТО у Кракові, Р.ГЕЙТС наголосив, що виконання цих зобов`язань у недалекому майбутньому.

Торкаючись ситуації в Афганістані, глава Пентагону заявив, що США, можливо, були б не проти, якби афганські власті уклали угоду з талібами, подібну до нещодавнього перемир`я у Пакистані.