США, можливо, не проти угоди з талібами

21:27, 20 лютого 2009
Світ
1013 0

20 країн готові відправити військових

Близько 20 країн висловили готовність розширити свою участь - військову і цивільну - в операції міжнародних сил в Афганістані, повідомив міністр оборони США Роберт ГЕЙТС.

Як повідомляє радіо «Свобода», виступаючи після закінчення дводенної зустрічі керівників військових відомств країн НАТО у Кракові, Р.ГЕЙТС наголосив, що виконання цих зобов`язань у недалекому майбутньому.

Торкаючись ситуації в Афганістані, глава Пентагону заявив, що США, можливо, були б не проти, якби афганські власті уклали угоду з талібами, подібну до нещодавнього перемир`я у Пакистані.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter