В Москві пройшли масові акції протесту: вимагали і відставки Путіна

У неділю, 28 травня, в Москві відбувся мітинг проти реновації — проти знесення "хрущовок", як пише ТСН.

За даними "Білого лічильника" в ньому взяли участь майже 5 тисяч осіб.

Натомість російська поліція нарахувала 3 тисячі учасників, передає "Інтерфакс".

Під час мітингу поліція прибрала банер "Собянінську реновацію — під знесення". Пізніше головний редактор "Щоденного журналу" Олександр Риклін повідомив, що плакат повернули тільки вже без слова "собянінську", передає "Дождь".

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Крім того, член руху "Солідарність" Сергій Давідис писав, що поліція "вилучила всі банери зі згадуванням Путіна і Собяніна".

Голова партії "Яблуко" Емілія Слабунова зі сцени закликала відправити Сергія Собяніна, Володимира Путіна і "Держдуму" у відставку. Також на мітингу лунали гасла — "Собяніна під знесення", "Росія без Путіна".

Перед мітингувальниками у Москві виступили, зокрема, лідер московського відділення "Яблука" Сергій Мітрохін, голова партії "Громадянська ініціатива" Андрій Нечаєв, колишній депутат "Держдуми" Геннадій Гудков, підприємець Дмитро Потапенко та багато інших.

Нагадаємо, це не вперше, коли у Москві люди виходять проти знесення п'ятиповерхівок. Так, зокрема, 14 травня, у столиці на подібний мітинг.

Учасники мітингу протестували проти програми реновації, яку хоче запустити московська влада. Серед іншого звучали гасла про відставку мера російської столиці Сергія Собяніна.

Влада Москви ініціювала програму реновації, яка передбачає знесення усіх п'ятиповерхівок і хрущовок у місті. У списку на знесення – більше 4 тисяч будинків. Мешканців цих будинків планують переселити в рівнозначні за площею квартири в їхньому районі. Зносити будинок чи не зносити повинні вирішувати самі мешканці.