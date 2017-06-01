Путін: хакери - люди вільні, можуть звідки завгодно вилізти

Президент Росії Володимир Путін заявляє, що хакери «люди вільні, як художники», і можуть «звідки завгодно вилізти». Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав на зустрічі з керівниками закордонних інформагентств.

«Хакери можуть де і звідки завгодно вилізти, з будь-якої країни світу. Це, звісно, загальне тло міждержавних відносин має значення і в цьому випадку, бо хакери люди вільні, як художники: настрій у них гарний, вони встали з ранку і картини пишуть. Також хакери: вони прокинулися сьогодні, прочитали, що там щось відбувається в міждержавних відносинах, якщо вони налаштовані патріотично, вони починають вносити свою лепту, як вони вважають правильним у боротьбі з тим, хто погано висловлюється про Росію. Теоретично це можливо», - зазначив Путін.

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«Але на державному рівні ми ніколи цим не займаємося, ось що найважливіше, ось що найголовніше», - зазначив він.

При цьому Путін вважає, що хтось спеціально робить так, щоб джерелом цієї атаки уявити територію РФ, і сучасні технології дозволяють це зробити.

Разом з тим президент РФ переконаний, що жодні хакери не можуть «кардинально» вплинути на результат виборів у будь-якій країні.

Раніше західні держави звинуватили РФ у втручанні у виборчі кампанії у своїх країнах.