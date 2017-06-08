У Кремлі пожалілися, що з території США хакери атакують сайт Путіна

У Кремлі заявили, що з території США здійснюються хакерські атаки на сайт президента РФ Володимира Путіна. Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам у Москві сказав прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

«Хакерські атаки, які здійснюються з території Сполучених Штатів Америки, фіксуються щодня. Зокрема й хакерські атаки, які в даному випадку здійснюються на сайт президента Російської Федерації. Це дійсно так, власне, атаки йдуть з території багатьох країн світу», - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи мають у Кремлі докази, що США нібито намагалися вплинути на вибори в РФ.

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«Що стосується втручання у внутрішні справи, то такі випадки також добре відомі», - додав він.

На прохання журналістів пояснити, чи йдеться про причетність спецслужб США до хакерських атак на РФ, Пєсков відповів: «Це я говорю про територію США. Я не хотів би смішити публіку заявами про те, що за цим стоїть офіційний Вашингтон. Бо вчинення хакерської атаки з території будь-якої країни не може означати причетності офіційної влади до цього».

Як повідомляв УНІАН, раніше Путін заявив, що хакери «люди вільні, як художники», і можуть «звідки завгодно вилізти».