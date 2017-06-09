Трамп назвав "дивовижними" результати виборів в Британії

Президент США Дональд Трамп назвав результати виборів, які пройшли у Великобританії «дивовижні», передає Reuters.

«Дивовижні», — відповів він на питання журналіста, який попросив його дати оцінку виборів.

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Зазначається, що журналіст викрикнув це питання під час фотозйомки в Овальному кабінеті Білого дому. Президент не став пояснювати свою відповідь.

Як повідомляв УНІАН, Мей заявила, що новий уряд проведе Британії через переговори про Brexit.