Трамп назвав "дивовижними" результати виборів в Британії
23:57, 09 червня 2017Світ
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Трамп дав характеристику результатам виборів у Британії.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп назвав результати виборів, які пройшли у Великобританії «дивовижні», передає Reuters.
«Дивовижні», — відповів він на питання журналіста, який попросив його дати оцінку виборів.
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Зазначається, що журналіст викрикнув це питання під час фотозйомки в Овальному кабінеті Білого дому. Президент не став пояснювати свою відповідь.
Як повідомляв УНІАН, Мей заявила, що новий уряд проведе Британії через переговори про Brexit.
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