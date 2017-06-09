Прем'єр Британії Мей не планує йти у відставку - ЗМІ
Консервативна партія втратила абсолютну більшість у парламенті за результатами дострокових виборів.
Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей не планує йти у відставку попри те, що її Консервативна партія втратила абсолютну більшість у парламенті за результатами дострокових виборів. Про це повідомляє ВВС.
"Тереза Мей не має жодного наміру оголошувати про свою відставку сьогодні ввечері", - повідомила політичний редактор Лора Кунссберг в Twitter.
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Break - PM has no intention of resigning - working to form a govt based on being largest party in seats and votes— Laura Kuenssberg (@bbclaurak) June 9, 2017
Кунссберг також процитувала слова одного із високопосадовців в уряді, який сказав, що "Мей залишиться і вона не передумає".
Як повідомляв УНІАН, лідер лейбористів закликав Мей піти у відставку після виборів у Британії. Консерватори не змогли отримати абсолютну більшість у парламенті, Британію очікує так званий підвішений парламент.