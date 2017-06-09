Прем'єр Британії Мей не планує йти у відставку - ЗМІ

10:22, 09 червня 2017
Світ
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Консервативна партія втратила абсолютну більшість у парламенті за результатами дострокових виборів.

Тереза Мей / REUTERS

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей не планує йти у відставку попри те, що її Консервативна партія втратила абсолютну більшість у парламенті за результатами дострокових виборів. Про це повідомляє ВВС.

"Тереза Мей не має жодного наміру оголошувати про свою відставку сьогодні ввечері", - повідомила політичний редактор Лора Кунссберг в Twitter.

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Кунссберг також процитувала слова одного із високопосадовців в уряді, який сказав, що "Мей залишиться і вона не передумає".

Як повідомляв УНІАН, лідер лейбористів закликав Мей піти у відставку після виборів у Британії. Консерватори не змогли отримати абсолютну більшість у парламенті, Британію очікує так званий підвішений парламент

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Теги: #вибори в Британії#Мей у відставку