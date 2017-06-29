Присяжні визнали Дадаєва винним у вбивстві Нємцова

Присяжні визнали винними всіх фігурантів кримінальної справи про вбивство політика Бориса Нємцова, в тому числі передбачуваного кілера Заура Дадаєва, повідомляють "РИА Новости".

Всього на лаві підсудних п'ятеро людей – всі вони, на думку присяжних, винні у співучасті у вбивстві політика.

За вину Дадаєва проголосували десять засідателів, проти – двоє. На думку присяжних, він не заслуговує поблажливості (вісім присяжних виступили проти поблажливості, четверо – за), Анзор Губашев – теж (11 проти поблажливості, один – за).

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Найближчим часом присяжні також винесуть вердикт щодо Анзора і Шадіда Губашевих, Тамерлана Ескерханова і Хамзата Бахаєва. Сторона звинувачення наполягає на тому, що всі підсудні причетні до вбивства Нємцова. Представники потерпілих вважають винними чотирьох з п'яти підсудних. На їхню думку, вина Бахаєва не доведена.

Нагадаємо, що опозиційний політик Борис Нємцов був убитий 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в Москві.

За версією слідства, Бахаєв постачав спільникам інформацію і повинен був надати їм укриття після вбивства, а Ескерханов відстежував маршрути Нємцова. Крім того, слідство припускає, що вбивство Нємцова замовив Руслан Мухудінов. Справа в його відношенні була виділена в окреме провадження.