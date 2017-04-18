Підозрюваний у вбивстві Нємцова заявив у суді, що невинен

Підозрюваний у вбивстві Бориса Нємцова Заур Дадаєв в Московському окружному військовому суді заявив, що в день загибелі політика виходив тільки в мечеть і в ресторан. Про це пишуть «РИА Новости».

За словами Дадаєва, в день вбивства він був в мечеті, а потім поїхав в ресторан, після чого повернувся в свою квартиру.

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"Після цього я зайшов додому - по відео в 16.45 і не виходив звідти до наступного дня", - сказав підсудний.

Як повідомляв УНІАН раніше, опозиційний політик Борис Нємцов був убитий 27 лютого 2015 року на Великому Москворецком мосту в Москві. Слідство називає замовником справи Руслана Мухутдінова.