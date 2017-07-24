Новий глава прес-служби Трампа має намір зупинити витік інформації

Новий керівник в апараті Білого дому, відповідальний за зв'язки із громадськістю, Ентоні Скарамуччі заявив, що зробить "рішучі кроки", щоб припинити витікання інформації з Білого дому. "Ми повинні зупинити витік", - заявив він у неділю, 23 липня телеканалу Fox News, додавши, що вони вказують на непрофесіоналізм співробітників і "не допомагають президенту" Трампу, як повідомляє DW.

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Президент Дональд Трамп неодноразово скаржився на злив інформації з власної адміністрації в ЗМІ. Раніше 22 липня глава Білого дому написав у своєму Twitter, що "ці незаконні витоки повинні припинитися", коментуючи появу в The Washington Post даних, спрямованих проти генпрокурора США Джеффа Сешнса.

Сам Скарамуччі напередодні видалив свої старі твіти з критикою Дональда Трампа і позитивними відгуками про його суперницю по президентських виборах у США - екс-держсекретаря Хілларі Клінтон. "Мої минулі погляди еволюціонували і не повинні відволікати увагу. Я працюю по порядку денному президента США, і це все, що має значення", - заявив він. Скарамуччі зазначив, що політика, яка будується на тому, щоб підловити противника, закінчилася.