Новий глава прес-служби Трампа зізнався, що видалив твіт із прославленням Клінтон

Новий глава департаменту комунікацій Білого дому Ентоні Скарамуччі зізнався, що видаляє свої старі твіти з критикою президента Дональда Трампа і позитивними відгуками про його конкурента — екс-держсекретаря Хілларі Клінтон.

«Повна прозорість: я видаляю старі твіти. Мої минулі погляди еволюціонували і не повинні відволікати вас. Я працюю по порядку денному президента США, і це все, що важливо», — написав він у своєму твіттері.

Користувачі твіттера ще 21 липня помітили, що Скарамуччі почав видаляти твіти. Так, за даними The Hill, він видалив записи з 2012 року, в яких називає Трампа «таким розумним, але нерозважливим», а Хілларі Клінтон — «неймовірно компетентною».

Під час прес-брифінгу 21 липня, коли було офіційно оголошено про його призначення, Скарамуччі також зазначив, що Трамп «нагадує йому про це (про його твіти з критикою. — ред.) кожні 15 секунд».

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Він також додав: «Містер президент, якщо ви слухаєте це, я особисто вибачаюся в 50-й раз за те, що сказав це».

Про зміни в прес-службі Білого дому стало відомо 21 липня. Так, Сара Хакабі Сандерс спочатку оголосила про те, що новим головою департаменту комунікацій Білого дому призначений Ентоні Скарамуччі.

Після чого Скарамуччі оголосив про перехід Сандерс на посаду прес-секретаря адміністрації президента.

При цьому минулий прес-секретарь Шон Спайсер подав у відставку. Сам Спайсер зазначив, що прийняв рішення сам, вважаючи, що департаменту краще почати з чистого аркуша.