Біля турецького курорту затонула яхта із туристами, троє людей зникли безвісти

У Туреччині поблизу курорту Мармаріс затонула туристична яхта. Рятувальник витягли із води вісьмох осіб. Про це повідомляє телеканал NTV.

Наразі рятувальники намагаються знайти ще трьох осіб, які зникли безвісти.

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Повідомляється, що корабель затонув у морі поблизу Бозбурун. Інших деталей немає.

Як повідомляв УНІАН раніше, суховантаж Anda, який зазнав катастрофи в Чорному морі, повністю пішов під воду, вісьмох врятованих членів екіпажу підняли на борт вантажного судна Minoan Grace. Врятованих моряків планували доставити у Ялту.