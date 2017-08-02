Біля турецького курорту затонула яхта із туристами, троє людей зникли безвісти
12:32, 02 серпня 2017Світ
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На борту яхти перебували 11 осіб.
Ілюстрація / REUTERS
У Туреччині поблизу курорту Мармаріс затонула туристична яхта. Рятувальник витягли із води вісьмох осіб. Про це повідомляє телеканал NTV.
Наразі рятувальники намагаються знайти ще трьох осіб, які зникли безвісти.
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Повідомляється, що корабель затонув у морі поблизу Бозбурун. Інших деталей немає.
Як повідомляв УНІАН раніше, суховантаж Anda, який зазнав катастрофи в Чорному морі, повністю пішов під воду, вісьмох врятованих членів екіпажу підняли на борт вантажного судна Minoan Grace. Врятованих моряків планували доставити у Ялту.
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