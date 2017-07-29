Аварія суховантажу біля берегів Криму: судно повністю затонуло, доля одного члена екіпажу невідома - ЗМІ

Суховантаж Anda, який зазнав катастрофи в Чорному морі, повністю пішов під воду, вісьмох врятованих членів екіпажу підняли на борт вантажного судна Minoan Grace, передає Крим.Реалії.

Російське агентство ТАСС з посиланням на севастопольський Морський рятувальний центр Росморрічфлоту повідомляє, що врятованих моряків доставлять у Ялту.

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«Судно (на якому перебувають врятовані), йде в Ялту, капітан прийняв рішення висадити їх у Ялтинському порту, пошуком останнього члена екіпажу ми займаємося», - сказав співробітник центру.

За його інформацією, стан врятованих задовільний. Доля дев'ятого члена екіпажу поки що залишається невідомою.

Як повідомляв УНІАН раніше, біля берегів окупованого Криму перекинувся суховантаж Anda під прапором Того. На борту судна перебував екіпаж із дев’яти осіб – громадян Сирії та Індії.