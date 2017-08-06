У хмарочосі в Дубаї спалахнула пожежа

У неділю, 6 серпня, в хмарочосі Tiger Tower найбільшого міста Об'єднаних Арабських Еміратів Дубаї виникла пожежа.

Про це повідомляє видання Khaleej Times.

Згідно з повідомленням, вогнище спалаху було на балконі одного з останніх поверхів будівлі. Причини пожежі невідомі, але рятувальникам швидко вдалося загасити полум'я. Постраждалих немає.

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Зазначається, що за поточний тиждень це друга пожежа в хмарочосах міста.