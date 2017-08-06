У хмарочосі в Дубаї спалахнула пожежа
15:07, 06 серпня 2017Світ
251 0
Вогнище спалаху було на балконі одного з останніх поверхів хмарочосу, постраждалих немає.
Рятувальникам швидко вдалося загасити полум'я / фото khaleejtimes.com
У неділю, 6 серпня, в хмарочосі Tiger Tower найбільшого міста Об'єднаних Арабських Еміратів Дубаї виникла пожежа.
Про це повідомляє видання Khaleej Times.
Згідно з повідомленням, вогнище спалаху було на балконі одного з останніх поверхів будівлі. Причини пожежі невідомі, але рятувальникам швидко вдалося загасити полум'я. Постраждалих немає.
Читайте такожВ Азербайджані в гуртожитку стався вибух, є жертви (фото)
Зазначається, що за поточний тиждень це друга пожежа в хмарочосах міста.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter