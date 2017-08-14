В Ємені кількість випадків холери сягнула півмільйона

В Ємені кількість випадків захворювання на холеру досягло 500 тисяч осіб. Про це повідомляє Центр новин ООН. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щодня холерою заражається близько 5 тисяч осіб.

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Епідемія почалася в країні наприкінці квітня. За кілька місяців хвороба забрала життя щонайменше 2 тисяч єменців.

Причиною стрімкого поширення холери є збройний конфлікт, перебої в подачі води і антисанітарія. Мільйони людей в Ємені відрізані від водопостачання, з багатьох міст давно перестали вивозити сміття. За даними ООН, на сьогодні виділено лише половину суми в 254 млн доларів, необхідної на надання допомоги Ємену в боротьбі з холерою.