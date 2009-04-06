Кількість жертв землетрусу в Італії наближається до сотні

Більше 1,5 тисячі людей одержали поранення в результаті руйнівного землетрусу в центральній Італії, події в ніч на понеділок, заявив прем`єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі на прес-конференції в місті Аквіла, де знаходився епіцентр підземних поштовхів, пише РІА Новости.

Кажучи про загиблих, прем`єр сказав, що їх кількість "перевищує 50 людей", додавши, що їх кількість неминуче збільшиться мірою проведення рятувальних робіт. За останніми даними рятувальників, підтверджена загибель 92 чоловік.

В ході прес-конференції Берлусконі, який відмінив через трагедію свій візит до Росії, повідомив, що не поїде до Москви і у вівторок.