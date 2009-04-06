Кількість жертв землетрусу в Італії наближається до сотні
17:31, 06 квітня 2009Світ
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Берлусконі не поїде до Москви і у вівторок
Більше 1,5 тисячі людей одержали поранення в результаті руйнівного землетрусу в центральній Італії, події в ніч на понеділок, заявив прем`єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі на прес-конференції в місті Аквіла, де знаходився епіцентр підземних поштовхів, пише РІА Новости.
|Rainews24
В ході прес-конференції Берлусконі, який відмінив через трагедію свій візит до Росії, повідомив, що не поїде до Москви і у вівторок.
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