США підготували указ про санкції проти країн, які торгують із КНДР

У США Мінфін підготував для президента Дональда Трампа розпорядження, яке передбачає санкції проти країн, що торгують з Північною Кореєю. Про це заявив голова Мінфіну Стівен Мнучін, пише The Hill.

"Якщо ми не отримаємо ці додаткові санкції в ООН, як я вже говорив на вихідних, то я склав виконавчий указ, який готовий до відправлення для президента. Документ дозволить припинити торгівлю і ввести санкції проти того, хто займається торгівлею з Північною Кореєю ", - сказав Мнучін.

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Посадовець зазначив, що "ситуація в Північній Кореї" є "неприйнятною".

"Цілком очевидно, що зараз увага зосереджена на тому, щоб в ООН ввели додаткові санкції", - сказав Мнучін.

Як повідомляв УНІАН раніше, подальші санкцій проти Північної Кореї навряд чи змінять поведінку країни, але призведуть до скорочення фінансування програм балістичних ракет та ядерної зброї. Про це зявила посол США в ООН Ніккі Гейлі.

"Чи вважаємо ми, що нові санкції подіють на Північну Корею? Не обов'язково", - сказала Гейлі в Американському інституті підприємництва. "Але що це дає? Це скорочує доходи, які дозволяють їм будувати балістичні ракети", - пояснила вона.