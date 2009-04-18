Вірменія підтвердила участь у навчаннях НАТО в Грузії

Вірменія візьме участь у навчаннях НАТО в Грузії, які пройдуть з 6 травня по 1 червня, повідомляє агентство "Новини-Вірменія" з посиланням на прес-секретаря міністра оборони республіки, полковника Сейрана Шахсуваряна.

"Склад учасників з боку Вірменії вже зрозумілий, але він буде оприлюднений після конференції з планування навчань" - сказав військовий.

Багатонаціональні навчання під егідою НАТО Cooperative Longbow 09/Cooperative Lancer 09 пройдуть в Грузії з 6 травня по 1 червня, у них візьмуть участь близько 1,3 тисяч військовослужбовців з 19 країн альянсу та його партнерів. Навчання є військово-штабними і проходитимуть без використання зброї і військової техніки.