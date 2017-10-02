Туск закликав прем'єра Іспанії уникати подальшого застосування сили в Каталонії

Голова Європейської Ради Дональд Туск обговорив по телефону з главою уряду Іспанії Маріаном Рахоєм референдум про незалежність Каталонії, який пройшов напередодні.

Про це політик повідомив у своєму твіттері.

«Розділяючи його конституційні аргументи, я закликав знайти шляхи уникати подальшої ескалації і застосування сили», — написав Туск.

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Раніше були оголошені результати референдуму про незалежність Каталонії, що відбувся 1 жовтня. Незважаючи на протидію «народному голосуванню» з боку іспанського уряду і масове застосування поліцією силових заходів, явка на виборах перевищила 50%. За відділення від Іспанії виступили 90% каталонців, що проголосували.